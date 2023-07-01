WP: глава ЦРУ тайно посетил Киев – обсуждались планы на переговоры с Москвой

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее в июне тайно посетил Украину. Во время встреч в Киеве Бернсу рассказали об «амбициозной цели» Украины вернуть утраченные территории, разместить ракеты у Крыма и, получив рычаг давления на Москву, провести переговоры в конце года. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Поездка Бернса включала переговоры с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством разведки Украины. Когда именно прошел визит, издание не уточняет. «Цель поездки состояла в том, чтобы подтвердить приверженность администрации Байдена обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя», – пишет издание.

В статье утверждается, что визит главы ЦРУ в Киев проходил «в критический момент конфликта, когда украинские силы изо всех сил пытаются получить преимущество на ранней фазе своего долгожданного контрнаступления».

Публично украинские официальные лица выразили разочарование в связи с критикой темпов контрнаступления, отмечает газета. Но в частном порядке «военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным оптимистическую уверенность в своей цели вернуть значительную территорию к осени, разместить артиллерийские и ракетные комплексы у границы Крыма, продвигаться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой», – утверждают авторы публикации.

«Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», – заявил изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Сможет ли Украина осуществить подобные планы в столь сжатые сроки, пока неясно, отмечает газета. ЦРУ отказалось от комментариев.

WP отмечает, что Зеленский и военное руководство Украины «находятся под чрезвычайным давлением» со стороны западных стран, которые передали Киеву современное вооружение на миллиарды долларов и обучили украинских военных.

По сведениям издания, Зеленский и его помощники начали думать о том, как Киев может добиться прекращения боевых действий «на условиях, приемлемых для России и украинского народа».

В идеальном для Украины сценарии украинские вооруженные силы могли бы получить рычаги воздействия на Россию, выдвинув войска и мощное вооружение к границам Украины с Крымом и «взяв в заложники полуостров», пишет газета. После этого, по словам украинских официальных лиц, Киев согласился бы не захватывать Крым силой и потребовал бы, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада. Однако получить эти гарантии – непростая задача, указывает издание. Киев добивается, чтобы США и Европа взяли на себя твердые обязательства по вступлению Украины в НАТО и ЕС. Однако в США и Западной Европе по-прежнему холодно относятся к этой идее и больше заинтересованы в оказании долгосрочной помощи в области безопасности, а не в расширении НАТО, которое рискует обернуться прямым конфликтом с Россией.

Москва, Наталья Петрова

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