Фон дер Ляйен призвала Евросоюз удвоить помощь Киеву

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Мадриде на торжественной церемонии в связи с началом председательства Испании в Совете ЕС в понедельник, 3 июля, заявила, что Евросоюз должен в два раза увеличить помощь Украине, а также поставить Киеву все необходимое для «достижения победы на земле», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления фон дер Ляйен сказал: «Мы должны удвоить усилия по поддержке Украины, обеспечить стабильное и постоянное финансирование Украины в ближайшие годы, создать фонд для поддержки Украины, объемом €50 млрд до конца года. Еврокомиссия рассчитывает на поддержку испанского председательства в доработке многолетнего бюджета Евросоюза для этого. Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя. Испания должна принять меры для скорейшего одобрения Советом ЕС европейского пакта по производству боеприпасов».

«Брюссель приложит все усилия, чтобы предать суду всех ответственных за украинский конфликт», – добавила также глава Еврокомиссии.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»