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Понедельник, 3 июля 2023, 18:46 мск

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В Литве начались Международные учения сил спецопераций

Фото: freepik.com

Министерство обороны Литвы в понедельник, 3 июля, заявило, что в республике начинаются Международные учения Сил специальных операций (ССО) ««Сильные и сплоченные-2023» (Strong & United 2023), – сообщает агентство BNS.

В заявлении литовского минобороны, в частности, говорится, что «в десятидневных учениях принимают участие литовские, польские и немецкие подразделения ССО. В ходе учений в Клайпеде, Вильнюсе, Казлу-Руде и других районах Литвы будут отрабатываться способы реагирования на потенциальные угрозы в различных ситуациях».

«Учения запланированы с наземными и водными тренировками, полетами истребителей и вертолетов», – отметили в военном ведомстве Литвы.

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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