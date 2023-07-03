Берлин пообещал Киеву «десятки» устаревших «Леопардов»

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал в ближайшее время передать Украине партию из «десятков» танков Leopard 1, а также поставку дополнительных систем противовоздушной обороны Iris-T, – сообщает в понедельник, 3 июля, польское издание Rzeczpospolita

В интервью изданию Писториус сказал: «В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией. Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 млрд евро, который включает дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как новые системы ПВО Iris-T SLM».

«Германия сейчас оказывает вторую по величине военную помощь Украине, финансовую помощь в рамках ЕС, а также занимается обучением украинских военнослужащих. Для нас решения, принятые сразу после 24 февраля, стали настоящим прорывом. Тогда Германия впервые поставила оружие воюющему государству. Во всем, что мы делаем, мы оцениваем общие последствия наших действий и согласовываем их с нашими партнерами», – отметил глава минобороны ФРГ.

В беседе с польскими журналистами Писториус также подчеркнул, что «вступление Украины в НАТО может быть рассмотрено только после окончания войны. … Мы поддерживаем Украину и объединяем наши оборонные возможности для таких ценностей, как свобода, мир и безопасность».

Следует отметить, что немецкие танки Leopard 1 производились в 1965-1984 гг., они состояли на вооружении Бундесвера до 2010 года, после чего их сменили Leopard 2.

Берлин, Иван Бабурин

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