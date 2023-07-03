Студены вузов – участники СВО смогут переводиться с платного обучения на бюджет

Министерство науки и высшего образования в понедельник, 3 июля, сообщило, что в ведомстве разработан проект постановления, который позволит переводиться с платного обучения на бюджет студентам – участникам специальной военной операции (СВО).

В сообщении пресс-службы ведомства, в частности, говорится: «Разработана инициатива, которая позволит участникам СВО перевестись с платного обучения в вузе на бюджет. Минобрнауки России разработало проект постановления правительства Российской Федерации, которое даст возможность обучающимся – участникам СВО переходить с платного на бесплатное обучение. В этих целях документ утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузе».

Москва, Иван Бабурин

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