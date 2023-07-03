СМИ: Русские с китайцами планируют «разграбить» Луну для создания космического оружия

Глава космического командования Великобритании вице-маршал авиации Пол Годфри и глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон заявили, что «скоро русские с китайцами разграбят Луну и станут непобедимы: ни пытаются освоить Луну, чтобы создать «космическое ядерное оружие», – сообщает британское издание Daily Star.

В интервью изданию Пол Годфри сказал, что «есть опасения, что Китай и Россия замышляют создать космическое ядерное оружие с использованием жизненно важных минералов, добываемых на Луне. …Российский и китайский лидеры незаметно вкладывают миллиарды в освоение космоса и разработку смертоносных арсеналов, полученных в результате бурения в космосе».

«Пекин рассматривает возможность разграбления Луны в поисках полезных ископаемых после того, как испытательная миссия в 2020 году обнаружила новый фосфатный минерал под названием Changesite-(Y), который может быть использован в качестве топлива для ядерного синтеза. Со своей стороны Россия умело создает помехи спутникам, что может отрезать Великобританию от внешнего мира и посеять хаос на финансовых рынках».

В свою очередь, Джеймс Дикинсон заявил корремпонденту Daily Star: «На фоне разговоров, что США отстают от Китая в космической гонке, Пентагон уверен в своих возможностях . При этом надо признать, что у Москвы есть противоспутниковые ракеты, способные поражать цели на орбите со скоростью 17 500 миль в час, а у Пекина есть технологии, которые могут захватывать и перемещать спутники».

Лондон, Иван Бабурин

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