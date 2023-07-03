Шольц с Зеленским призвали продлить «зерновую сделку»

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в понедельник, 3 июля, призвали продлить зерновую сделку после 17 июля, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

В правительстве Германии заявили, что «федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Зеленский призвали продлить зерновую сделку под эгидой ООН после 17 июля, данная сделка позволит улучшить продовольственную ситуацию в мире. Стороны обменялись мнениями о политической, военной и гуманитарной обстановке на Украине. Канцлер выразил свою солидарность с Украиной, а также объявил, что Германия продолжит военную поддержку в тесной координации с европейскими партнерами».

Следует напомнить, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия на данный момент не видит доводов в пользу продления договоренностей по «зерновой сделке», так как условия Москвы до сих пор не были выполнены.

Берлин, Иван Бабурин

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