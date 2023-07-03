Палестина прервала все контакты с Израилем на фоне операции в Дженине

Руководство палестинской автономии на экстренном совещании в городе Рамалле, в понедельник, 3 июля, заявило о полном прекращении контактов с властями Израиля и дальнейшем сокращении координации в сфере безопасности, – сообщает агентство Wafa.

Официальный представитель руководства Палестины, Набиль Абу Рудейна заявил, что договоренности о координации, принятые ранее на встречах в Акабе и Шарм-эш-Шейхе, из-за неисполнения их Израилем «стали бесполезными и больше не существуют».

В свою очередь, контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинскую молодежь присоединиться к тем, кто участвует в столкновениях с израильтянами.

Как отмечает агентство Wafa, в документе, принятом в понедельник, 3 июля, на совещании в Рамалле, в частности, говорится о «прекращении всех контактов и встреч с израильской стороной, а также о снижении уровня координации в сфере безопасности», а также о «праве палестинского народа на самооборону» и о том, что «защита палестинцев является миссией властей автономии».

Также, руководство автономии приняло решение «обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа и призвать Международный уголовный суд ускорить принятие решений по делам о преступлениях Израиля против палестинского народа».

По информации The Jerusalem Post, в ходе операции, начавшейся в ночь на понедельник, были убиты не менее 10 палестинцев и еще, как минимум 20, задержаны. В настоящее время израильская армия продолжает операцию не только в Дженине, но и в других населенных пунктах Западного берега реки Иордан.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате израильской спецоперации погибли восемь человек, около 50 получили ранения, из которых более 10 находятся в критическом состоянии.

Израильские СМИ также пишут, что в ходе операции израильские военные обнаружили лабораторию для производства взрывных устройств и склад с сотнями готовых к использованию устройств, а также два склада с самодельными бомбами.

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам оперативного совещания с главой ШАБАК и начальником Генштаба ЦАХАЛа заявил, что операция в Дженине будет продолжаться «столько, сколько это необходимо для восстановления мира и безопасности граждан Израиля и о том, что «израильские военные, проникнув в «гнездо террора», ликвидируют террористов, производят аресты разыскиваемых за террористическую деятельность, уничтожают пункты управления, конфискуют оружие и разрушают лаборатории по производству оружия».

Рамалла, Иван Бабурин

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