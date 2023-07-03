Американская «коалиция» 14 раз нарушила меморандума о безопасности полетов в Сирии

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) России контр-адмирал Олег Гуринов на брифинге в понедельник, 3 июля, заявил, что «коалиция» под руководством США 14 раз нарушила меморандума о безопасности полетов в Сирии, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами контр-адмирал Гуринов сказал: «За последние 24 часа было зафиксировано 14 нарушений Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны России и министерством обороны США, подписанного 20 октября 2015 года. Они связаны с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов «международной антитеррористической коалиции», возглавляемой США».

«За прошедшие сутки в Идлибской деэскалационной зоне были зафиксированы два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Один обстрел произошел в Идлибе, а другой в Латакии», – добавил замруководителя ЦПВС.

*организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, Иван Бабурин

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