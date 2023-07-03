НАТОвское начальство разрешило Украине контрнаступать «осторожнее»

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник, 3 июля, заявил, что во время контрнаступления Украина «имеет право действовать осторожно» из-за мин и других препятствий, – передает агентство Reuters.

В ходе общения с журналистами Бауэр сказал: «ВСУ сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной иногда до 30 километров. Украинские силы не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не действуют быстрее. Сделанные в апреле спутниковые снимки демонстрировали, что Россия создала мощные укрепления, траншеи, противотранспортные заграждения и другие препятствия, чтобы замедлить любое продвижение Украины. …Украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно, чтобы избежать больших потерь, пытаясь продвигаться вперед».

Брюссель, Иван Бабурин

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