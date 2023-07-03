Французские военные, занимающиеся подготовкой украинских боевиков, получили указание не заводить с ними дружбу, чтобы избежать утечек секретных данных в Россию, – сообщает в понедельник, 3 июля, французское издание Le Figaro.

Офицер, преподававший в одном из учебных центров в комментарии изданию сказал: «Нам поступило указание не завязывать контакты с украинцами по причине секретности. Мы и украинская сторона опасаемся утечек относительно учебной программы. Мы не хотим, чтобы лишние разведданные достались России».

В публикации Le Figaro также говорится, что французское военное командование, запрещая своим офицерам заводить дружбу с украинцами, хочет уберечь своих военных от посттравматического стресса.

«Больше половины украинцев, подготовленных и отправленных на фронт под Бахмут, после этого не выходили на контакт и подавали признаков своего существования, в результате чего среди инструкторов наблюдались случаи посттравматического стресса», – рассказал изданию французский инструктор, тренировавший украинцев в одной из прибалтийских стран.

«Запад ведет опосредованную войну на Украине. Согласно данным Пентагона, начиная с 2014 года, на 40 военных базах в 33 странах мира прошли обучение 67 тыс. украинских военных 10 тыс. из которых обучались непосредственно в США. В 2023 году Франция планирует обучить четыре тысячи украинцев», – пишет Le Figaro.

Париж, Иван Бабурин

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