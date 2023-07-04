Шеф НАТО «очень хорошо» поговорил с Зеленским о подготовке к саммиту в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 4 июля, заявил, что «очень хорошо» поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу подготовки к саммиту альянса в Вильнюсе, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Столтенберг написал: «Очень хороший разговор с президентом Зеленским по поводу последних событий в Украине и наших подготовительных мер к саммиту НАТО. В Вильнюсе члены альянса примут решение об усилении долгосрочной поддержки Украины. Будут приняты решения по улучшению политических связей и приближению Украины к НАТО».

Брюссель, Иван Бабурин

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