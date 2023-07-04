Медведев заявил, что попытка мятежа никак не повлияла на отношение к службе в зоне СВО

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками во вторник, 4 июля, заявил, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к военной службе по контракту в зоне СВО, – сообщают СМИ со ссылкой на видеоролик, размещений в Telegram-канале Медведева.

Во время своего выступления Медведев сказал: «По данным минобороны РФ с 1 января по 4 июля в ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек, из них, пребывающих в запасе около 109 тысяч человек, темпы набора по контракту увеличились до 1400 человек в день. Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции.

«Контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства. Только за последнюю неделю контракт с вооруженными силами подписали почти 10 тыс. человек», – добавил зампред Совбеза России.

Москва, Иван Бабурин

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