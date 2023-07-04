Медведев предложил оперативно передать конфискованную технику бойцам в зону СВО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками во вторник, 4 июля, предложил оперативно передать «конфискат», изъятый у браконьеров и контрабандистов военным в зоне СВО, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Медведев сказал: «Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции. Речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике – в таких средствах, безусловно, нуждаются вооруженные силы».

«По различным причинам, вполне формальным конечно, этот конфискат не передается на нужды специальной военной операции. И хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано, но решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, потому что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства. Поэтому я предлагаю Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности, Федеральной таможенной службе в необходимых, наверное, параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам», – заявил зампред Совбеза России.

Москва, Иван Бабурин

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