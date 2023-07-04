Будапешт проголосует за вступление Швеции в НАТО, если Анкара не будет против

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции во вторник, 4 июля, заявил, что его страна поддержит вступление Швеции в НАТО, если Анкара не будет против, – сообщает агентство EFE.

В ходе общения с журналистами глава венгерского МИДа сказал: «Если будет какой-то прогресс с Турцией, то мы, естественно, выполним наше обещание, и Венгрия не будет задерживать вступление этой страны. Мы с коллегой из Турции Хаканом Фиданом находимся в тесном контакте по этому вопросу. …Решение о ратификации вступления Швеции в НАТО остается за депутатами парламента Венгрии, правительство уже представило им соответствующий текст для утверждения».

Следует отметить, что Венгрия и Турция на сегодняшний две страны-члена НАТО, которые не ратифицировали вступление Швеции в альянс.

Будапешт, Иван Бабурин

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