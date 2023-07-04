МИД РФ обвинил США и НАТО в помощи Киеву организовать атаку донов на Москву

Министерство иностранных дел России во вторник, 4 июля, заявило, что утренняя атака беспилотников на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и их союзников из НАТО, – говорится на сайте МИД РФ.

В заявлении, размещенном на сайт российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности».

«Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия»,

Ранее сегодня, минобороны России сообщило, что ПВО пресекла попытку Киева провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

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