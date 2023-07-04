Белорусская православная церковь заявила, что готова приютить монахов Киево-Печерской лавры

Белорусская православная церковь (БПЦ) во вторник, 4 июля, заявила, что в случае насильственного выселения киевским режимом монахов из Киево-Печерской лавры, готова поселить их у себя.

В Сообщении, опубликованном на сайте Синода Белорусской православной церкви, – говорится: «Синод Белорусской Православной Церкви воспринимает известия о событиях, происходящих в Киево-Печерской лавре. …Невзирая на протесты десятков тысяч верующих граждан и осуждение со стороны международного сообщества, украинские власти продолжают вероломные посягательства на великую святыню всех православных верующих, не оставляя безбожных попыток разорить колыбель Православной веры восточнославянских народов».

«Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви», – заявили в Синоде БПЦ.

Минск, Иван Бабурин

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