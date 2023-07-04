Шольц заступился за руководство США

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку во вторник, 4 июля, заявил, что правительство США в вопросах поставок вооружений Украине придерживаются международных правил, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о возможных поставках США кассетных боеприпасов Киеву, Шольц сказал: «Я не думаю, что имеет смысл комментировать сообщения СМИ. В любом случае я знаю, что все решения, которые подготавливает американское правительство, не противоречат международным правилам, о которых все мы между собой договорились».

Берлин, Иван Бабурин

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