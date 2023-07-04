российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 июля 2023, 20:53 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Шольц заступился за руководство США

Архив. Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архив, фото: пресс-служба Кремля

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку во вторник, 4 июля, заявил, что правительство США в вопросах поставок вооружений Украине придерживаются международных правил, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о возможных поставках США кассетных боеприпасов Киеву, Шольц сказал: «Я не думаю, что имеет смысл комментировать сообщения СМИ. В любом случае я знаю, что все решения, которые подготавливает американское правительство, не противоречат международным правилам, о которых все мы между собой договорились».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,