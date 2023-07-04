российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 июля 2023, 23:53 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Начинаются совместные учения ВВС, ПВО и РЭБ России и Сирии

Фото: Минобороны РФ

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов во вторник, 4 июля, заявил, что в среду, 5 июля, начинаются совместные российско-сирийские учения по отработке действий авиации, сил противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Контр-адмирал Гуринов, в частности, сказал: «С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся шесть суток. В ходе учений спланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия,