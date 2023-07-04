После неудачи украинского «контрнасупа» Румыния захотела разместить у себя немецкие войска

Председатель правительства Румынии Марчел Чолаку в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине заявил, что в его стране нужно разместить германские войска из-за неудавшегося украинского «контрнаступа» , – сообщает румынский телеканал Digi24.

Во время общения с журналистами Чолаку сказал: «Мы все ожидали, возможно, что конфликт завершится этим наступлением Украины. Но мы все знаем, что это невозможно. Поэтому, ввиду неудач украинского контрнаступления и увеличивающейся угрозы со стороны России, на территории Румынии должны быть на постоянной основе размещены немецкие солдаты».

«Я к такому выводу пришел после того, как стало известно о решении Берлина о долгосрочном размещении четырех тысяч немецких солдат в Литве. Надеюсь, что положительное решение будет принято в ходе его встречи с канцлером ФРГ», – добавил румынский премьер.

Берлин, Иван Бабурин

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