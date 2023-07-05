В парламенте Великобритании призвали начать войну против России

Глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд призвал начать войну против России и ввести военное положение в Соединенном королевстве, – сообщает в среду, 5 июля, телеканал Sky News.

Выступая в эфире телеканала, Эллвуд заявил: «Британия должна начать войну напрямую против России, мы воюем в Европе, нам нужно ввести военное положение».

В ответ на такой призыв британские пользователи Twitter предложили Тобиасу Эллвуду «поехать на фронт в первых рядах».

Лондон, Иван Бабурин

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