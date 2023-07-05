МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на площадки ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 5 июля, запросил дополнительный доступ к площадкам Запорожской АЭС (ЗАЭС) для экспертов агентства, чтобы подтвердить отсутствие взрывчатки на станции, – сообщают СМИ.

В сообщении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ, в частности, говорится: «Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке. Необходим доступ на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции».

«Важно, чтобы эксперты проверили все части ЗАЭС для контроля полного соблюдения пяти основных принципов защиты АЭС, после того как в последние дни появились противоположные заявления и утверждения относительно военной ситуации на площадке», – заявил гендиректор МАГАТЭ.

Вена, Иван Бабурин

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