Поставки вооружений Киеву в Польше прикрывает британская система ПВО

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду, 5 июля, на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи с британским коллегой Беном Уоллесом и главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что поставки вооружения на Украину в Польше прикрывает британская система ПВО Sky Sabre, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Блащак сказал: «Мы ценим, что британское подразделение Sky Sabre занимается охраной хаба в Жешуве, через который идет помощь на Украину».

Лондон, Иван Бабурин

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