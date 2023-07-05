Тбилиси отказался передавать Саакашвили Киеву

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в среду, 5 июля, заявил, что по поводу передачи отбывающего наказание экс-президента республики Михаила Саакашвили никаких консультаций с Киевом не будет, – сообщают украинские СМИ.

Согласно сообщениям киевских медиа, Кобахидзе заявил следующее: «Конечно же, никаких консультаций с украинской стороной по поводу Саакашвили не будет. Абсолютно исключены какие-либо консультации в этом контексте. Заявления Украины оскорбительны, но Грузия готова оставаться в режиме односторонней дружбы».

Между тем, глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что посол республики на Украине вернется в Тбилиси в ближайшее время после рекомендации Киева покинуть страну.

Тбилиси, Иван Бабурин

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