Министерство обооны РФ в среду, 5 июля, комментируя публикацию Financial Times, где британский адмирал Радакин заявил об утрате российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности», назвали его заявления «вселенским враньем», а британский штаб обороны «внештатным филиалом «Би-Би-Си».

В заявлении, размещенном на сайте российского оборонного ведомства, в частности, говорится: «Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья. И все это на фоне стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского «контрнаступа», но «неожиданно» сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы «потерявшей боеспособность» российской армией».

«В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно – даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» российской армии… Ну и самое главное – британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования во внештатный филиал «Би-Би-Си». С таким аналитическими способностями, как у адмирала Радакина, у обороны Соединенного Королевства и фута не будет под килем», – отметили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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