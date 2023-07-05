Небензя: Генеральный секретарь ООН не нашел в себе мужества

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе специального заседания Совбеза в среду, 5 июля, заявил, что генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления ВСУ в отношении детей, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Что касается ситуации на Украине. Тема защиты детей, к сожалению, была цинично избрана для грязной информационной кампании с тем, чтобы оклеветать нашу страну. Эта кампания была развязана в западных СМИ. Свой вклад в ее продвижение внес так называемый МУС. Теперь, к нашему недоумению, свою лепту в эту кампанию решил внести и генсек ООН. Очевидно, что генеральный секретарь принял политическое решение. Нельзя не признать, для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел».

«Генеральный секретарь решил не включать ВСУ в список нарушителей. Возникает вопрос: почему? Дети Донбасса, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей не нуждаются в защите? Или их жизнь имеет другую ценность? Ответ очевиден: гибель детей в этих регионах России не вписывается в нарисованную западными СМИ картину об Украине как о флагмане демократии», – подчеркнул российский дипломат.

Напомним, что согласно докладу специального представителя генсека ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов, вооруженные силы России были признаны нарушителями прав детей.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»