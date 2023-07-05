Бойцам теробороны в Белгородской области выдадут оружие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 5 июля, заявил, что батальоны территориальной обороны, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие.

Во время прямого эфира в соцсети «Вконтакте» Гладков сказал: «В течение более полугода проходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение. Они сейчас готовы. Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены».

Белгород, Иван Бабурин

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