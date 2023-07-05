СМИ: На спутниковых снимках никаких «взрывных устройств» на крыше ЗАЭС не обнаружено

Редактор телеканала Sky News, специалист по сбору и анализу данных из открытых источников, Адам Паркер, в среду, 5 июля, заявил, что на спутниковых снимках компании Planet Labs (США) взрывных устройств на крыше энергоблоков Запорожской АЭС не обнаружено, – сообщает британский телеканал Sky News.

Адам Паркер, комментируя опубликованные телеканалом спутниковые снимки, сказал: «Мы провели визуальное сравнение спутниковых изображений, которые были сделаны сегодня, с более старыми, – от начала июня. Между снимками крыш энергоблоков 3 и 4 нет очевидных различий, однако взрывные устройства могут быть достаточно небольшими, чтобы их не было видно на таких фотографиях»

«Заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное вечером 4 июля, о том, что Россия якобы разместила предметы, «похожие на взрывчатку», на крыше энергоблоков Запорожской АЭС верифицировать не удалось», – сообщает Sky News.

Лондон, Иван Бабурин

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