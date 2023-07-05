Байден в курсе найденного кокаина в Белом доме

Официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 5 июля, заявила, что президент США Джо Байдену следит за сообщениями об обнаруженном в Белом доме кокаине, – передают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь Белого дома сказал: «Мы уверены в том, что Секретная служба доберется до истины. Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент. В выходные президента и членов его семьи не было в резиденции в Вашингтоне, они покинули Белый дом в пятницу и вернулись во вторник. Вещество обнаружили в западном крыле, где всегда много персонала и посетителей».

Напомним, в воскресенье вечером сотрудники Секретной службы США во время обхода помещений Белого дома обнаружили «белый порошок». Согласно результатам экспертизы было выявлено, что обнаруженное «вещество» является кокаином.

Вашингтон, Иван Бабурин

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