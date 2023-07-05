Британцев призвали покинуть Россию

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт в среду, 5 июля, призвала граждан Соединенного королевства покинуть Россию, – сообщают СМИ со ссылкой на видеообращение Боннерт.

В видеоролике, размещенном пресс-службой на сайте посольства, посол Великобритании говорит: «Мы переживаем трудные времена и стрессовый период. Ситуация в России остается непредсказуемой. Наша рекомендация остается прежней: не приезжать в Россию, и, если ваше присутствие здесь не является необходимым, мы рекомендуем вам рассмотреть возможность уехать».

«Посольство продолжает работать в обычном режиме, консульские услуги оказываются в полном объеме», – добавила Дебора Броннерт.

Москва, Иван Бабурин

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