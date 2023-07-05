Медведев о кокаине в Белом доме: Киевскому малышу приготовили успокоительное

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 5 июля, прокомментировал обнаружение в Белом доме кокаина, словами «вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное».

В своем микроблоге в Twitter Медведев на английском языке написал: «Кокаин был найден в Белом доме. Видимо, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное».

Москва, Иван Бабурин

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