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Четверг, 6 июля 2023, 00:24 мск

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Медведев о кокаине в Белом доме: Киевскому малышу приготовили успокоительное

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 5 июля, прокомментировал обнаружение в Белом доме кокаина, словами «вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное».

В своем микроблоге в Twitter Медведев на английском языке написал: «Кокаин был найден в Белом доме. Видимо, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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