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NewDayNews.ru

Четверг, 6 июля 2023, 00:24 мск

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В Белом доме объяснили Украине, что она должна сделать, чтобы стать членом НАТО

Фото: www.whitehouse.gov

Официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 5 июля, заявила, что прежде чем стать членом НАТО Украина должна провести реформы и отвечать тем же стандартам альянса, что и другие страны, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь Белого дома сказала: «Президент Джо Байден неоднократно повторял: Украина должна провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, что и другие страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу. Он считает, что Украина может добиться этого. Мы привержены политике открытых дверей НАТО. Любое решение по членству в НАТО принимается 31 страной-союзницей и страной, желающей вступить в альянс»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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