СМИ: Лидеры Южноамериканских государств выступили против присутствия Зеленского на совместном с ЕС саммите

Главы государств стран Южной Америки выступили против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на совместный с ЕС саммит, запланированный на 17-18 июля в Брюсселе, – пишет Euractiv.

В публикации издания говорится: «Зеленский изначально получил приглашение от Испании, но после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров от этого решили отказаться. Кроме того, из проекта итогового документа, который прислал ЕС главам стран Южной Америки, были удалены все упоминания об Украине».

«Согласно итоговой декларации, стороны вместе выступят за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе. Более того, согласно информации, поступившей от ряда дипломатов Евросоюза, существует вероятность того, что по итогам саммита совместный документ принят не будет», – пишет Euractiv.

Следует отметить, что сейчас в Брюсселе готовятся к саммиту ЕС и Сообщества латиноамериканских и Карибских государств, который пройдет 17-18 июля.

Брюссель, Иван Бабурин

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