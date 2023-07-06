Врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 6 июля, заявил, что Каховское водохранилище после разрушения украинскими неонацистами дамбы Каховской ГЭС больше не существует, -сообщает Первый канал.

В эфире телеканала Сальдо сказал: «Я бы сказал, что оно не обмелело, а Каховского водохранилища на сегодняшний день больше нет. Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, Северному Крыму. Это водохранилище было важно также и для правобережья Днепра – вода из него подавалась в Кривой Рог, Никополь, Марганец, Орджоникидзе и Днепродзержинск».

«Это экологическая и гуманитарная катастрофа. С точки зрения военной она ничего не дала украинскому командованию и тем, кто сидят в Киеве», – подчеркнул глава Херсонской области.

Москва, Иван Бабурин

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