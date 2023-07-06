Столтенберг: Швецию на ближайшем саммите НАТО в альянс не примут

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 6 июля, в Брюсселе на пресс-конференции заявил, что Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля стать членом альянса не сможет в любом случае, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос, Столтенберг сказал: «Турция не успеет ратифицировать членство Швеции в альянсе к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля, но я надеюсь на достижение политического решения по этому вопросу до саммита. В понедельник в Вильнюсе я проведу встречу президента Эрдогана и премьера Кристенссона в качестве следующего шага в этом процессе».

«Турция до сих пор сохраняет определенные требования к Швеции для ратификации ее членства в альянсе», – отметил генсек НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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