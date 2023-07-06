Израилю пообещали протесты, каких еще не видели

Лидеры израильских организаций, принимающих участие в движении протеста против юридической реформы на пресс-конференции, в четверг, 6 июля, пообещали невиданные до сих пор манифестации, – сообщает израильское агентство Newsru.co.il.

Во время выступления перед журналистами было заявлено следующее: «Мы планируем усилить борьбу. Забронируйте вторник, будут демонстрации, каких страна еще не видела!»

«Без полного отказа от «законов диктатуры» никаких переговоров не будет, потому что, если в рамках реформы будет утвержден первый закон, Израиль встанет на путь превращения в диктатуру. Если Кнессет утвердит законопроект об ограничении принципа крайней неприемлемости, предлагаем всем израильтянам в ближайший вторник взять выходной», – призвали лидеры протестных движений Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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