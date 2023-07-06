Столтенберг поблагодарил за переизбрание и пообещал усилить помощь Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 6 июля, на пресс-конференции в Брюсселе выразил благодарность за переизбрание его главой альянса в четвертый раз подряд и пообещал нарастить поддержку Киева, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ генсек блока НАТО сказал: «Для меня честь продолжить службу генеральным секретарем НАТО особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией в Европе за последние десятилетия. Я продолжу укреплять единство союзников по НАТО для наращивания поддержки Украины и усиления обороноспособности альянса».

Напомним, во вторник, 4 июля, Столтенберг был переизбран на пост генерального секретаря НАТО, где пробудет до 1 октября 2024 года.

Брюссель, Иван Бабурин

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