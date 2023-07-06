Белый дом: США занимается помощью Киеву ради его успехов на поле боя, а не переговорами с Москвой

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в Южную Каролину, заявил журналистам, что Соединенные Штаты продолжают помогать Киеву добиться успеха на поле боя, а не организовать мирные переговоры с Россией, – сообщают СМИ.

Комментируя информацию американских СМИ о контактах экспертного сообщества США с коллегами и официальными лицами в России по поводу возможности переговоров с целью урегулирования украинского кризиса, представитель Байдена сказал: «В центре нашего внимания находится продолжение оказания помощи Украине, чтобы добиться успеха на поле боя, чтобы она могла вести переговоры с позиции максимальной силы, на своих, а не на чьих-либо еще условиях. Нашей путеводной звездой является девиз: «ничего по Украине без Украины».

«Наше главное внимание приковано к тому, чтобы продолжать снабжать их оружием и военной техникой, чтобы они продолжали успешно защищать свою страну, и за счет этого вести переговоры с позиции максимальной силы», – подчеркнул зам.пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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