Экс-глава «Роскосмоса», ныне начальник военно-технического центра «Царские волки», Дмитрий Рогозин в четверг, 6 июля, заявил, что бойцы из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» смогли доставить с линии соприкосновения в Запорожской области и переправить в Москву практически целую крылатую ракету Storm Shadow, – сообщают СМИ.

Комментируя ситуацию, Рогозин сказал: «Она (ракета, – прим.ред) уже в Москве. При содействии зампреда правительства РФ Дениса Мантурова трофей попал в руки представителей ОПК России для исследования. … Трофей передали профильным специалистам для изучения конструкции и начинки ракеты. Это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow. Рад, что именно наше подразделение это сделало. Теперь наше ПВО будет сбивать эту штуку, и она постепенно станет бесполезной».

«Она (Storm Shadow, – прим.ред.) разрушена только частично, так как упала очень удачно – плашмя. Нашими техническими специалистами ракета прямо на поле боя была расчленена на несколько частей: фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки. …В ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Там работал GPS-маячок, который мог навести на группу захвата противника. Несмотря на то, что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой – ДРГ противника пытались перехватить в дороге машину с ракетой. Операция по эвакуации ракеты заняла два дня», – рассказала начальник Военно-технического центра «Царские волки».

Москва, Иван Бабурин

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