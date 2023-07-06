В Белом доме подтвердили, что рассматривают возможность передачи Киеву кассетных боеприпасов

Заместитель пресс-секретаря американского президента Эндрю Бейтс на брифинге в четверг, 6 июля, заявил, что США рассматривают вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Бейтс сказал: «Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения. Однако, для определенных заявлений время еще не наступило».

В свою очередь агентство Reuters пишет, что официальных заявлений о поставках кассетных боеприпасов в ближайшее время ожидать не стоит.

Агентство со ссылкой сразу на двух чиновников из администрации США сообщает «ожидается, что уже завтра, администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут кассетные боеприпасы».

Со своей стороны официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге в четверг, 6 июля, заявил минобороны США пока нечего сказать о решении возможных поставок кассетных боеприпасов Украине.

В ходе общения с представителями СМИ Райдер сказал: «Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении».

Вашингтон, Иван Бабурин

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