Президент Чехии Петр Павел на брифинге по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в четверг, 6 июля, заявил, что при определенных условиях помощь Киеву может составить 45 миллиардов крон, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами президент Чехии сказал: «Чехия продолжит помогать Украине. Киев может рассчитывать на всестороннюю поддержку страны Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем».

«Помощь Украине может составить порядка 45 миллиардов крон, или 2 миллиардов долларов, если объединить правительство, отдельные министерства, а также общественные и неправительственные организации, фирмы и отдельных граждан Чешской республики», – отметил Петр Павел.

Со своей стороны, Зеленский в преддверии встречи с президентом Чехии рассказал о своих планах на визит в Прагу.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ. В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира, восстановление Украины».

Прага, Иван Бабурин

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