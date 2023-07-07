В Сенате США предложили НАТО поднять вопрос о членстве Турции и Венгрии в альянсе

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш заявил, что блоку НАТО следует поднять вопрос о пересмотре членства Турции и Венгрии альянсе, раз эти две страны выступают против вступления Швеции в Североатлантический военный блок, – сообщается в пятницу, 7 июля, на портале американской газеты Punchbowl.

Как сообщает портал американский сенатор сказал следующее: «Если вы намерены быть членом этого альянса, вы должны и вести себя как член этого альянса. И это важно для прочности объединения. Ни для кого не секрет, что эти страны (Венгрия и Турция, – прим.ред.), особенно Турция, использовали вопрос о присоединении Швеции для разрешения некоторых не связанных между собой проблем. Это неправильный способ поведения со стороны члена данного альянса»

«Заявление конгрессмена Риша в целом отражает давнюю напряженность в отношениях между Турцией и остальными членами НАТО», – отмечается в публикации на сайте Punchbowl.

Вашингтон, Иван Бабурин

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