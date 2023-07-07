Словакия передаст Киеву полтора десятка гаубиц

Президент Словакии Зузанна Чапутова в пятницу, 7 июля, на пресс-конференции в Братиславе по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявила, что ее страна поставит Киеву гаубицы Zuzanna-2 и наладит их совместное с Украиной производство, – сообщают украинские СМИ.

В ходе выступления перед журналистами Чапутова сказал: «Нам удалось подписать контракт на передачу 16 Zuzann. Поставки начнутся уже в ближайшее время. Кроме того, мы совместно будем разрабатывать новый тип гаубиц, начнем совместное производство боеприпасов, а также наши предприятия разминируют территорию Украины».

«Недавно я принимала в Братиславе саммит восточного крыла НАТО, и мы пришли к согласию, что перспектива Украины – это Североатлантический альянс. Мы также пришли к согласию о необходимости поддерживать и укрепить политические и практические отношения с Украиной», – добавила президент Словакии.

В свою очередь, глава киевского режима Зеленский в своем Telegram-канале написал: «Безопасность, защита наших общих ценностей, которые и делают Европу Европой. Украина и Словакия сегодня точно сильнее. С президентом Зузаной Чапутовой мы довольно подробно обсудили наше оборонное и внешнеполитическое сотрудничество: очень конкретные проекты, очень конкретные вещи, которые здесь и сейчас действительно помогают».

Братислава, Иван Бабурин

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