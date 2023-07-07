Медведев призвал «серьезно смотреть» на поставки западного вооружения Украине

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии на «Обуховском заводе» концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 июля, призвал серьезно смотреть на поставку Запада киевскому режиму новых вооружений, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Медведев сказал: «Нужно серьезно смотреть на поставку Западом новых вооружений Украине и работать над созданием надежной системы ПВО, в том числе в зоне специальной военной операции. Как известно, коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью. Ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны – как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения».

«Вооруженные силы Украины используют различные западные системы и средства поражения. Среди них реактивные системы залпового огня, различные типы беспилотников – самых разных, и разведывательных, и ударного типа. На украинских истребителях устанавливаются ракеты западного производства», – отметил зам.секретаря Совбеза РФ.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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