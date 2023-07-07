российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 июля 2023, 19:26 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Медведев призвал «серьезно смотреть» на поставки западного вооружения Украине

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии на «Обуховском заводе» концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 июля, призвал серьезно смотреть на поставку Запада киевскому режиму новых вооружений, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Медведев сказал: «Нужно серьезно смотреть на поставку Западом новых вооружений Украине и работать над созданием надежной системы ПВО, в том числе в зоне специальной военной операции. Как известно, коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью. Ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны – как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения».

«Вооруженные силы Украины используют различные западные системы и средства поражения. Среди них реактивные системы залпового огня, различные типы беспилотников – самых разных, и разведывательных, и ударного типа. На украинских истребителях устанавливаются ракеты западного производства», – отметил зам.секретаря Совбеза РФ.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,