Байден заготовил «важную речь» для выступления на саммите НАТО в Вильнюсе

Администрация президента США в пятницу, 7 июля, сообщила, что глава Соединенных Штатов Джо Байден на саммите НАТО, запланированном на 11-12 июля в Вильнюсе, выступит с «важной речью», – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится: «Президент США Джо Байден выступит с важной речью, посвященной поддержке Украины и защите ценностей демократии по итогам саммита НАТО в Вильнюсе».

Ранее в администрации США сообщали, что Джо Байден примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля

«С 9 по 13 июля президент Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию. Сначала он отправится в Лондон, где встретится с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. Затем с 11 по 12 июля он посетит Вильнюс, чтобы принять участие в 74-м саммите НАТО», – сообщили 2 июля в Белом доме.

Вашингтон, Иван Бабурин

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