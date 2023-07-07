Польша начала переброску войск на границу с Белоруссией

Польша начала переброску около тысячи солдат и почти 200 единиц военной техники к белорусской границе, – сообщают в пятницу, 7 июля, украинские и польские СМИ.

В сообщении на странице польской 12-й механизированной бригады в одной из соцсетей говорится: «В ближайшие дни около тысячи солдат и почти 200 единиц техники переедут на восток страны. Целью операции «Безопасное Подляшье» является передовое учебное присутствие части Сухопутных войск и демонстрация нашей воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на нашей границе».

«Просим граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанным с передвижением транспорта», – говорится также в сообщении польской 12-й механизированной бригады.

Варшава, Иван Бабурин

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