Париж рекомендовал Брюсселю «не лезть» во внутренние дела Франции

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун призвал Евросоюз (ЕС) не лезть в вопросы работы французской полиции и во внутренние дела Парижа, – в пятницу, 7 июля, пишет американское издание Politico.

Комментируя заявление еврокомиссара Дидье Рейндерса, выразившего обеспокоенность высоким уровнем насилия со стороны французских правоохранителей, Лоранс Бун сказал: «Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как используется французская полиция во время массовых беспорядков».

Ранее в интервью бельгийскому радио Рейндерс предложил французской полиции подумать о ее «поразительном уровне насилия» во время массовых беспорядков, волна которых прокатилась по Франции после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка.

Париж, Иван Бабурин

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