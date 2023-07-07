Гутерриш выступил против применения кассетных боеприпасов на поле боя

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в пятницу, 7 июля, заявил, что Антониу Гутерриш выступает против применения кассетных боеприпасов, поскольку поддерживает Конвенцию о запрещении этого вида вооружений, – сообщают СМИ.

Комментируя сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон готов передать Киеву, зам.представителя генсека ООН сказал: «Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции. Естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя».

Напомним, что ранее издание The Washington Post сообщило, что после нескольких месяцев дискуссий в администрации США Джо Байден одобрил поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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