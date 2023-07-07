Вашингтон принял решение передать кассетные боеприпасы Киеву

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 7 июля, заявил, что принято решение передать Украине кассетные боеприпасы, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Украина аргументировала необходимость кассетных боеприпасов и дала письменные заверения, что будет использовать их на поле боя на своей территории, очень осторожно и с минимизацией любого риска для гражданского населения. Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, поэтому мы откладывали это решение, как могли».

«Поставка Украине кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США обычных артиллерийских снарядов. Мы увеличиваем внутреннее производство боеприпасов. Мы не намерены оставить Украину безоружной», – добавил советник американского президента по нацбезопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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