Пентагон объявил о поставках Киеву кассетных боезарядов и бронетехники

Заместитель шефа Пентагона по политическим делам Колин Кол на брифинге в пятницу, 7 июля, заявил, что, несмотря на опасность использования кассетных зарядов для гражданского населения, в рамках нового пакета военной помощи их решено передать Киеву, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ представитель минобороны США сказал: «В новый пакет помощи на $800 млн. войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы, 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Новый пакет оценивается в $800 млн. Киев пообещал не применять кассетные боеприпасы в районах с гражданским населением».

«Обеспокоенность о последствиях использования кассетных бомб для гражданского населения не перевешивают тревоги победы России в украинском конфликте. США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных боеприпасов», – добавил Колин Кол.

Как напоминают СМИ, бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в феврале 2022 года заявляла, что применение кассетных зарядов будет признано военным преступлением, если это сделает Россия.

Отвечая на вопрос «если появится информации об использовании Россией запрещенных кассетных и вакуумных бомб, будет ли это расцениваться как военное преступление», Псаки сказала: «Да, так и есть. У меня нет никаких подтверждений их использования. Но, если бы их применили, это потенциально было бы военным преступлением».

Полный список вооружений последнего пакета военной помощи киевскому режиму: 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);

– ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы; дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;

– ракеты ПВО AIM-7; зенитные комплексы Stinger, Javelin; оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему; 27 тактических автомобилей для подъема техники и 10 для буксировки техники; 32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker; 31 155-мм гаубица.

Вашингтон, Иван Бабурин

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